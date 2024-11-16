DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde yapımı tamamlanan Gümüşova İlkokulu’nun öğrencileri, pazartesi günü yeni okulunda eğitim öğretim hayatına başlayacak.

Düzce’de eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bu çerçevede Gümüşova İlkokulu’nun yapım çalışmaları tamamlandı. Ara tatilde eski okuldan yeni okula bütün eşyaların geçişleri yapılırken, Okul 18 Kasım Pazartesi günü ilk öğrencilerini almaya başlayacak. Öğrenciler yeni okullarına giderek daha güçlü ve daha sağlam okullarında eğitim öğretim hayatını sürdürecek.