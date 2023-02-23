TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Tuzlaspor U19 takımından Seymen Salih Adali’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Tuzlaspor U19 takımından Seymen Salih Adali’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Pazarspor, Tuzlaspor’un U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki santrfor oyuncusu Seymen Salih Adali ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Pazarspor Kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Adali’ye hoş geldin diyerek, "2003 doğumlu forvet oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar mavi-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Seymen Salih Adali’ye başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.