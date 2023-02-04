TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Pazarspor, orta saha oyuncusu Oğuzhan Eskiköy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Pazarspor, orta saha oyuncusu Oğuzhan Eskiköy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Pazarspor, 1922 Konya takımından transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Pazarspor’dan yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Oğuzhan Eskiköy ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Eskiköy’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.