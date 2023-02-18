TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Osmaniyespor FK’da oynayan Feyyaz Aydil’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Osmaniyespor FK’da oynayan Feyyaz Aydil’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Pazarspor ligden çekilen Osmaniyespor FK’da top koşturan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Pazarspor kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Aydil’e hoş geldin diyerek, “1990 doğumlu forvet oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar mavi-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Feyyaz Aydil’e başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.