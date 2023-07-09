Bu yıl TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Pazarspor’un teknik direktörlük görevine Kadir Kar getirildi.

TFF 2. Lig’de kötü bir sezon geçirerek bir alt lige düşen Pazarspor, yeni sezon öncesi takımda geçmiş yıllarda futbolcu olan ve ardından teknik direktörlük koltuğunda da oturan Kadir Kar yeniden 1 yıllığına göreve getirildi. Bugün Pazarspor tesislerinde Asbaşkan Recep Müftüoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende Kadir Kar, Pazarspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

“İnşallah hedefimiz olan bir üst lige Kadir hocamızla çıkacağız”

Pazarspor Asbaşkanı olan Recep Müftoğlu yaptığı açıklamada kulübü tekrardan bir üst lige taşıyacaklarını ifade ederek, “Uzun araştırmalarımız sonucunda kendi evladımız olan ve daha önce Pazarspor’a hem hocalıkta hem oyunculuk da katkıları olan birisi. Bölgemizi iyi bilen, futbolcuları tanıyan Kadir Kar hocamızla anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmadan dolayı Pazarspor olarak hepimiz heyecanlandık. İnşallah hedefimiz olan bir üst lige Kadir hocamızla çıkacağız. Kendisine hoş geldin diyorum. Kendisinin her daim yanında olacağımızı ve başarılar diliyoruz. İyi bir ekip olarak çalışıp başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Yuvamıza geri döndük”

Pazarspor’u şampiyon yapıp tekrardan TFF 2. Lig’e çıkartacaklarını belirten Kadir Kar, “Yuvamıza geri döndük. Daha önce futbolculuk dönemimde Pazarspor’daydık. En son şampiyonlukta kadroyu oluşturan ve o mücadeleyi gösteren teknik adamdım. Genç, dinamik, Türkiye’nin üst liglerinde ses getiren bir kadro oluşturmuştuk. Neticesinde Pazarspor’la şampiyonluğu almıştık. Bu sene işler yolunda gitmedi ve düşüş oldu. Şimdi yeni bir yönetim kurulu ile beraber yine bizi tercih ettiler. Bir kez daha başta Hüseyin başkanım olmak üzere tüm yönetim kuruluna bizi yeniden bu göreve layık gördüler. Yeni bir ekip kuracağız. Sıfırdan bir kadro oluşturacağız. Burada yönetim kurulu ile istişare yaparak Pazarspor’a layık, Pazarspor formasını terleten onurlu karakterli bir kadro oluşturup bir üst lige çıkacağız” diye konuştu.