Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Pazarspor, şimdiye kadar 6 futbolcuyu transfer etti.

Geçen sezon TFF 2. Lig’den küme düşen ve bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Pazarspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon için Teknik Direktör Kadir Kar ile anlaşan Pazar ekibi, geçtiğimiz sezonlarda yine kadrosunda yer alan futbolculardan Hacı Şükrü Çiçek, Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Aykut Civelek’i yeniden kadrosuna dahil ederken ayrıca Fatih Cin, Yavuz Alemdar ve Göktuğ Yılmaz isimlerini transfer etti.