TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor’u konuk etti. Antalya ekibi sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor’u konuk etti. Antalya ekibi sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yakup Özhan xx, Vedat Demir xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Pazarspor: Yasin Davuş x, Oğuzhan Birben x, Oğulcan Enes Demiroğlu x (Metin Güler dk. 81 ?), Onur Kızıltaş x, Yağız Aktaş x, Hakan Doğru xx, Maksut Birben xx (Sercan Besler dk. 81 ?), İsmail Düzgün xx, Önder Selimoğlu xx, Bedirhan Özyurt xx, Oğuzhan Eskiköy x (İlhan Topatar dk. 67 xx)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Fırat Arıkan xx, Erbay Eker xx, İsmet Benli xx, Mehmet Demirözü xx, Sebahattin Usta xx (Sergen Yatağan dk. 71 xx), Batuhan Kırdaroğlu xx (Oğuzhan Doğan dk. 79 xx), Halil İbrahim Sevinç xx (Mustafa Acar dk. 88 ?), Ergün Nazlı xx, Üstün Bilgi xxx (Muhammet Akpınar dk. 71 xx), Harun Kavaklıdere xx (Burak Göksel dk. 79 xx)
Sarı kartlar: Yağız, Özgür (Pazarspor), Mustafa, Erbay (Serik)
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 30), Üstün Bilgi (dk. 54) (Serik Belediyespor)
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