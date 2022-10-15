Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor’u konuk etti. Antalya ekibi sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.