Ülke genelinde seyreden kuraklık nedeniyle Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı. Özellikle bölgede, tarımsal yağışların görülmemesi kuraklık riskini ciddi oranda artırmakta olduğu bildirildi

Ülke genelinde seyreden kuraklık nedeniyle Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı. Özellikle bölgede, tarımsal yağışların görülmemesi kuraklık riskini ciddi oranda artırmakta olduğu bildirildi

Pazarlar Belediyesinin organize ettiği yağmur duası İlçe halkının katkılarıyla Pazarlar Afet Koordinasyon Merkezinde (PAKOM) yapıldı. Yağmur duasına, ilçedeki din görevlileri, Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci ve ilçe halkı katıldı.

Cuma namazından sonra başlayan yağmur duası sonunda vatandaşlara etli pilav, helva ve ayran ikramı yapıldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “İlçemiz ve bölgemizde uzun süreden beri baş gösteren kuraklık nedeniyle hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yağmur duasına çıktık. Vatandaşlarımızın katılımları ve destekleri için tüm hemşerilerime teşekkür ederim” dedi.