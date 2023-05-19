Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Pazarlar ilçesinde 100 öğretmen ve öğrenciye güvenli ve şuurlu internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji mübtelası konularında eğitim verildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Pazarlar ilçesinde bulunan Pazarlar Spor Lisesinde 100 öğrenci ve öğretmene, güvenli ve şuurlu internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji mübtelalığı konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.