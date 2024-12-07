Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde AK Parti teşkilatı, üç kademe toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, teşkilatın tüm kademeleriyle ilçede yapılacak çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. İl Başkanı Mustafa Önsay, toplantıya katılan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek alınan kararların hem ilçeye hem de millete hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında sürdürülen çalışmaların Pazarlar ilçesine yansımalarının ele alınmasıyla tamamlandı. Önsay ve beraberindeki heyet, daha sonra Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’yi makamında ziyaret etti. Toplantıya Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Halil Sever, Teşkilat Başkanı Ahmet Erdoğmuş, İlçe Koordinatörü İsmail Koç, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.