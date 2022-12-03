Kütahya’nın Pazarlar ilçe protokolü, Dünya Engelliler Günü’nde engelliler ile buluştu.

Kütahya’nın Pazarlar ilçe protokolü, Dünya Engelliler Günü’nde engelliler ile buluştu.

Pazarlar Kiraz Çiçekleri Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği’nin koordinatörlüğünde Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yemek programı düzenlendi.

Pazarlar Spor Lisesinde gerçekleşen programa Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçe protokolü ve engelliler katıldı.

Pazarlar Kiraz Çiçekleri Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, programda yaptığı konuşmada,

Dünya Engelliler Gününü kutlayarak, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak için bu gibi etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Programda konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “İnsanlık açısından engelli ile engelsiz insan arasında hiçbir fark yoktur. Engelli vatandaşlarımızın gücüne güç katmak için, her türlü sosyo-ekonomik problemlerinin çözümüne yönelik iyileştirmeler yapmak için hükümetimiz durmadan çalışılmaktadır. Bu vesileyle değerli engelli vatandaşlarımızın hak ettiği değerlerini her zaman alması gerektiği düşüncesiyle Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyorum. Yeter ki sevgimizde, yüreğimizde ve düşüncemizde engel olmasın” dedi

Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, "Böyle anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Ülkemizde 3 Aralık münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin, oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.