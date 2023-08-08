Kütahya’nın Pazarlar İlçe Emniyet Amirliğine atanan Sıraç Karakaya, görevine başladı.

Pazarlar halkının huzuru ve güvenliği için ellerinden gelen gayreti çalışma arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini ifade eden Emniyet Amiri Sıraç Karakaya, "2016 yılından beri Kütahya merkez ve ilçelerde görev yapmaktayım. Pazarlar halkı ile her zaman iç içe olup; sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Halkımıza kapımız her zaman açık olacak. Vatandaşın dertlerini gidermek, sıkıntısını çözmek için şeffaf bir görüş çerçevesinde herkese eşit mesafede hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızın polise olan güvenini daha da artırmak için gayret göstereceğiz.. Biz buraya hizmet için geldiğimizin bilincindeyiz ve bu hizmeti hukuk kuralları çerçevesinde elimizden geldiğince gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hepsinin herhangi bir ayrım gözetmeksizin hizmetindeyiz. Vatandaşında aktif katılımını ve desteğini bekliyoruz" dedi.

Meslek hayatına 2016 yılında Kütahya merkezde başlayan Komiser Karakaya, 2016-2019 yılları Arasında Altıntaş İlçe Emniyet Amir Vekili, 2019-2022 yılları arasında Gediz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bürolar Amiri olarak görev yaptı.