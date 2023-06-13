Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda Eğitmen Dr. Hakan Arslan’ın sunumuyla pazarlama ve satış eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, oda üyeleri ve firma yöneticileri katılım sağladı. Programında, pazarlama nedir? Pazarlamanın evrimi, süreci, stratejisi, stratejik analiz, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, pazarlamanın 4 P’si, satış stratejileri, müşteri ne ister, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri analizi, temel satış becerileri, müzakere temelli satış teknikleri, müzakere ile ilgili temel kavramlar, müzakere süreci, müzakere ve satış taktikleri hususları hakkında konular ele alındı.