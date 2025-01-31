Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu’nu toplam 7,6 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti. Pazarkule Sınır Kapısı’nın TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantısının sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yolumuz sayesinde yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edeceğiz.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Pazarkule-Edirne-Tem Bağlantı Yolu’nun açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025 yılına birbiri ardına açtığımız yollarımızla çok güçlü bir giriş yaptık ve ocak ayında adeta açılış rüzgârı estirdik.” ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 7 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Bakan Uraloğlu, 10 Ocak’ta Aydın-Denizli Otoyolu’nu, 17 Ocak’ta Konya Çevre Yolu 2. Kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak’ta Korkuteli-Elmalı Yolu’nu, 24 Ocak’ta Malatya Çevre Yolu 2.Etabı’nı, 25 Ocak’ta Elazığ-Harput İl Yolu’nu hizmete açtıklarını kaydetti.

Ocak ayının son gününde ise Pazarkule Sınır Kapısı’nın direkt olarak TEM Otoyolu’na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu’nu açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“6’sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak Türkiye Yüzyılı’nda hizmetlerimize devam ediyoruz. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 23 yılı tarihe aziz milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçti. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar elde ettik.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir” sözleriyle çizdiği vizyonla 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptıklarını vurguladı.

Türkiye’nin bölünmüş yol ağının 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, “Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibariyle karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, araç sayısının 8.5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızının ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını vurguladı. Son 23 yılda Türkiye’deki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğunu ise yaklaşık 15 kat artırarak 789 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Toplamda bin 586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne’den Muş’a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor. Yine, ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapımızı çağın ilerisine taşıdık” dedi.

EDİRNE’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 50 MİLYAR LİRA YATIRIM

Edirne’nin 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “450 yıldır Selimiye Cami’ni bağrında taşıyor. AK Parti Hükümetleri nezdinde Edirne’nin çok ayrı bir yeri var. Bildiğiniz üzere Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne; jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleri ile de her geçen gün gelişiyor.” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracaklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate; yük taşıma süresini ise 8.5 saatten 3.5 saate düşüreceklerini de belirtti.

Konuşması sonrasında yeni yolda TOGG aracıyla test sürüşü yapan Bakan Uraloğlu, yola tam puan vererek yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.