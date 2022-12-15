2023 yılında tamamlanması planlanan 7,6 kilometrelik TEM Edirne-Pazarkule Bağlantı Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, buradaki çalışmalar tamamlandığında şehre büyük katkı sağlanacağını söyledi.

2023 yılında tamamlanması planlanan 7,6 kilometrelik TEM Edirne-Pazarkule Bağlantı Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, buradaki çalışmalar tamamlandığında şehre büyük katkı sağlanacağını söyledi.

7,6 kilometrelik TEM Edirne-Pazarkule Bağlantı Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak’tan bilgi aldı.

Modernizasyon çalışmaları devam eden Pazarkule Sınır Kapısı’nda peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6’ya çıkarılacak. Gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı ise 22 bin metrekareye kadar genişletilecek. Pazarkule Sınır Kapısı’na bağlanan karayolunda incelemede bulunan Vali Kırbıyık, yaptığı açıklamada, otoyol ile sınır kapısı arasındaki 7,6 kilometrelik yol çalışmasının aralıksız olarak devam ettiğini ifade etti.

"Burası tamamlandığında ilimize büyük katkı ve katma değer sağlanacak"

Kavşak dahil olmak üzere yolun bir bölümünün tamamlandığını söyleyen Vali Kırbıyık, "Diğer kısımdaki çalışmalar da devam ediyor. Gelecek yıl itibarıyla inşallah önemli bir mesafe katetmiş olacağız. Nitelikli, güzel bir iş oluyor. Tamamlandığında ilimize büyük katkı sağlayacağını, katma değer üreteceğini değerlendiriyoruz. Yol ve gümrük kapısı bittiğinde, hakikaten ülkemize yakışır şekilde Yunanistan hududundan giriş, çıkış yapmak isteyenlere güzel bir hizmet ve altyapı sağlamış olacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kırbıyık, gelecek yıl burada önemli bir mesafe kat etmiş olunacağının da altını çizdi.

7,6 kilometrelik TEM Edirne Pazarkule Yolu’nun çalışmalarını denetlediklerini söyleyen Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, bin 204 metrelik Yıldırım Beyazıt Viyadüğü’nü de tamamlayarak, 7,6 kilometrelik Pazarkule Sınır Kapısı ile TEM arasını bitirip 2023 sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Kırbıyık ve Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Çolak, buradaki incelemelerinin ardından 47 kilometrelik Edirne-Kırklareli Karayolu’ndaki çalışmaların yapıldığı kısma geçti.