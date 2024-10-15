Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi alanında incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yaşam alanını yılbaşından önce şehre kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi alanında incelemede bulundu.

Proje çalışmalarını yürüten yetkililerden bilgi alan Başkan Genç, “Şehrimizde ilelebet güzelliğiyle var olacak bu görkemli Selatin camimiz, Trabzon’umuzun en kıymetli eserlerinden biri olarak tamamlanmak üzere. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanı, camimizin etrafında oluşturduğumuz üniteler ve peyzaj alanlarıyla beraber ciddi bir yaşam alanı olarak oluşturuyoruz. Daha önce bu alanda hem Avrasya Pazarı’mızı hem gasilhanemizi hem de Özdemir Bayraktar Bilim Merkez’imizi hizmete almıştık. Şimdi doğu ve batı dolmuş duraklarımızı oluşturacağımız yerleşkemizle beraber yine peyzaj alanlarımız, satış ünitelerimiz, esnaf lokantamızla güzel bir konsepti inşallah kısa bir zamanda hayata geçireceğiz. Projemiz bütünüyle tamamlandığında şehirle beraber entegre ayrı bir yaşam alanı oluşturacağız. Bir taraftan da Gülcemal projelerimizin konsept proje çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah hem bu alanımız hem Gülcemal projemiz şehrimize çok yakışır güzel bir yeni yaşam alanı haline gelecek. Yılbaşını geçmeden bu alanların bütünüyle beraber hizmete alınmasını arzu ediyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” dedi.