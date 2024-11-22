Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan Altınova Kapalı Pazar Yeri’nde açılışından beri büyük sorun oluşturan rüzgar sorununa çözüm bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın geçtiğimiz ay pazar esnafı ile yaptığı toplantı sonrası en temel sorunun özellikle yağışlı ve soğuk havalarda esen rüzgar ile yağışların içeri girmesi ile esnafın tezgahların açamayıp vatandaşların alışveriş yapamaması üzerine Süleymanpaşa Belediyesi çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonrası Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından beton duvarlar yapıldı. Etrafı tamamen açık olan pazaryerine yapılan beton duvarlar ile kısmi olarak sorun oluşturan rüzgar kesilirken çatı ile beton duvar arasına konan plakalar ile de sorunun tamamen önüne geçildi.Yapılan çalışma sonrası pazaryeri esnafının da vatandaşların da yüzü güldü.

“Görüyorum ki esnafımız da vatandaşımız da çok memnun”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar: “Burası açıldığından beri sorun olan bir yer. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız çok şikayetçi. Geçtiğimiz ay bununla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm şikayetleri dinleyip vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine hemen harekete geçtik. Bugün geldiğimiz noktada en büyük şikayet olan pazaryerinin çevresinin açık olması, her yağışta ya da rüzgarlı havalarda esnafımızı tezgah açamayacak konuma getirmesi sorununu çözdük. Şu anda işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Görüyorum ki esnafımız da vatandaşımız da çok memnun. Süleymanpaşa’nın sorunlarını çözmeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.