Eskişehir’de semt pazarlarında kapkaççılar hem vatandaşların hem de esnafın korkulu rüyası haline geldi.

Eskişehir’de semt pazarlarında kapkaççılar hem vatandaşların hem de esnafın korkulu rüyası haline geldi.

Eskişehir’de farklı günlerde mahallelerde kurulan semt pazarlarında oldukça artan kapkaççılık olayları vatandaşın adeta korkulu rüyası oldu. Vatandaşların bir anlık dalgınlığından ve kalabalık ortamdan yararlanan hırsızlar, olayı gören esnafı da tehdit etmekten geri durmuyor. Esnaflar hırsızlıkların önüne geçmek amacı ile müşterilerini uyarıyor. Özellikle kalabalık alanlarda yaşlı insanların cep telefonlarını ve paralarını gözüne kestiren kapkaççılar, daha çok iş çıkış saatini tercih ediyor.

“Hırsız oldukları anlaşılmıyor”

30 yıldır semt pazarı esnafı olan Ali Çiftçi, hırsızlık olaylarının pazarın en kalabalık olduğu iş çıkış saatlerinde meydana geldiğini belirtti. Çiftçi, “Tezgahta yoğunluk olduğunda ben müşteri ile ilgilenirken, yankesiciler onların arkasından dolaşıp ya çantasını ya da cep telefonunu alıp gidiyorlar. Sonrasında mağdur olan vatandaşlar tekrar tezgahıma çalınan eşyalarını sormak için geliyor. Hırsızlar, ‘Bize karışma, senden çalmıyoruz’ diyorlar. Genelde muhatap olmamaya çalışıyoruz. Özellikle iş çıkış saati olan akşam saatlerinde pazarlar çok kalabalık oluyor. O kalabalıkta giyimi kuşamı normal olduğu için hırsız oldukları anlaşılmıyor, tanıyamıyorsun. Çantalarını göğsünün önüne alsınlar, cep telefonlarını arka ceplerine koymasınlar” diye konuştu.

“Hiç affetmiyorlar”

Pazar esnafı Yunus Örmeci ise genellikle iki kişi olduklarını söyleyerek, bir kişinin perdeleme yaptığını, diğerinin ise kapkaçı gerçekleştirdiğini belirtti. Örmeci, “Bu durumu polise de bildirdik daha önce, zabıta baş edemiyor zaten. Kovalıyor buradan, aşağıdan tekrardan geliyor. Nerede yaşlı teyzeler varsa onları seçiyorlar. Birisi milletin görüşünü çanta ile kapatıyor, yanındaki kız ise cüzdanı alıyor. Cüzdanları boşaltıyorlar, tezgaha atıp gidiyorlar. Emniyetin bu konuda biraz daha sıkı olması gerekiyor. Hangi tezgah daha kalabalık ise oraya yanaşıyorlar. Özellikle yaşlı teyzeleri seçiyorlar. Aynı kadını görüyorum, onlar ekip olarak geziyorlar. Geliyorlar burada hırsızlığı yapıp cüzdanı boşaltıyorlar, hiç affetmiyorlar. Biz gördüklerimizi uyarıyoruz ama görmediklerimiz de oluyor” dedi.