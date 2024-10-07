Bolu’da pazarda 200 liraya satılan kanlıca mantarı 100 liradan satışa sunulunca dakikalar içinde tükendi. Mantar almak isteyen vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

Bolu’da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi’ne kurulan pazar alanında kanlıca mantarları satışa sunulmaya başlandı. Son yağan yağmurların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu oluştu. Çorum’dan topladıkları mantarları Bolu pazarında 100 liradan satışa sunan Ercan Kel’in ürünleri dakikalar içerisinde tükendi. Bolu pazarında 180-200 lira arasında satılan mantarın 100 liradan satışa çıktığını gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

Müşterilerin taleplerine yetişemeyen satıcı Ercan Kel, “Acele ediyorlar mantar çok” dedi.

Mehmet Ulusoy, “Geçen hafta 200 liraydı, bu hafta 100 lira. Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş” diye konuştu.

Mantarın fiyatının ucuz olduğu için aldığını ifade eden bir vatandaş ise “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” şeklinde konuştu.