Samsun’da semt pazarında 2 kişiyi tabancayla yaralayan bir kişi polise teslim oldu.

Samsun’da semt pazarında 2 kişiyi tabancayla yaralayan bir kişi polise teslim oldu.

Olay, Karasamsun Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde pazar günleri kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda domates ve sebze tezgahının başındaki pazarcı T.A. ve yanında çalışan Y.B. silahla bacaklarından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen pazarcı esnafı M.Y.(39) polise teslim oldu. Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y.’nin ifadesinde, "Olay yerine gittiğimde kavga başlamıştı. T.A.’nın babama küfür ettiğini, Y.B.’nin de babama tokat atığını gördüm. Bunun üzerine havaya bir el ateş ettim. T.A. küfür ederek üzerime doğru gelince ben de yere doğru bir el daha ateş ettim. Şahısların yaralandığını anlayınca olay yerinden kaçtım. Üzerime geldiklerinden kendimi korumak için yere doğru ateş ettim. Yaralama kastım yoktu. Ben kendim teslim oldum ve silahımı da teslim ettim" dediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.