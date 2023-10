Eskişehir’de pazarcı esnafı bu kış döneminde mandalinanın tezgahlarda bol görüleceğini belirterek, vatandaşların soğuk algınlıklara karşı bu meyveyi tercih ettiğini söyledi.

Kış aylarına girilmesiyle soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklar görülmeye başlanırken, vatandaşların birçoğu çareyi doğal yollarda bulmaya çalışıyor. Pazar tezgâhlarında mandalina, limon, elma gibi meyveler yerlerini alırken, pazarcı esnafı vitamin yönünden zengin olan mandalinaya ilginin arttığını söyledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde kurulan pazarda ise mandalinanın kilosunun bazı tezgahta 20 lira, bazıların da ise 40 liradan satıldığı görüldü.

“Bu sene mandalina bol olacak gibi görünüyor”

Mandalina satıcısı Fahrettin Basargeçer, bu yıl mandalina yönünde pazar tezgâhlarının zengin olduğunu belirtti. Pazarcı Basargeçer, doktorların grip, nezle gibi hastalıklara karşı vatandaşlara C vitamini kullanma tavsiyesinde bulunmalarının ardından pazarda mandalina satışlarının artmasını beklediklerini dile getirerek, “Bu aylarda insanlar çok hasta oluyor. Mandalina şu an rağbet gören meyvelerden. Doktorlar c vitamini yönünden mandalinanın zengin olduğunu söylüyorlar. Vücut direncinin yüksek olması için Özellikle grip, nezle gibi hastalıklara iyi geliyor. Bu sene mandalina bol olacak gibi görünüyor. Satışlarımızın artmasını umuyoruz. Vatandaşlar kış mevsiminde pazarlarda mandalina sıkıntısı çekmeyecek inşallah” diye konuştu.