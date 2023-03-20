Eskişehir’de havaların kurak geçmesinden olumsuz yönde etkilenen pazarcılar Nisan yağmurlarını bekliyor. Pazarcı Erol Taş, "Ne kadar çok yağış olursa o kadar çok mahsul çıkar, o kadar çok fiyatlar düşer ve vatandaşta o kadar çok alışveriş yapar. Su candır, berekettir, o olmazsa hiçbir şey olmaz” dedi.

Bu yıl kış mevsiminde yağışların beklendiği gibi olmaması vatandaşları ve esnafları endişelendirdi. İlerleyen günlerde yağış olmaması halinde bazı meyve ve sebzelerin tezgâhlara yeteri kadar gelmeyeceği veya yüksek fiyatlardan geleceği belirtiliyor. Umutlarının Nisan yağmurlarına kaldığını belirten esnaf, kurak geçen havaların çiftçinin ve pazarcının işlerini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

“Artık tek umudumuz Nisan yağmurlarına kaldı”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Erol Taş, Nisan yağmurları olmazsa önümüzdeki senenin çok zor geçeceğini söyledi. Yağış olması halinde fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha fazla alışveriş yapabileceğini ifade eden Taş, “Havaların yağışsız geçmesi bizim için çok kötü oldu. Kurak geçen havalar çiftçilerin işlerini ve bizim tezgâhlarımızı olumsuz etkiledi. Artık tek umudumuz Nisan yağmurlarına kaldı. Eğer Nisan ayında da yağışlar olmazsa pazarlarda gördüğünüz meyve ve sebzelerin fiyatı ikiye katlanabilir. Hatta belki de mal getirmekte bile sorun yaşayabiliriz. Eğer yağışlar başlarsa bu bizim tezgâhlarımıza indirim olarak yansır. Böyle olursa da vatandaş 1 parça marul alacağına 2-3 parça birden alır. Ne kadar çok yağış olursa o kadar çok mahsul çıkar, o kadar çok fiyatlar düşer ve vatandaşta o kadar çok alışveriş yapar. Su candır, berekettir, o olmazsa hiçbir şey olmaz” dedi.