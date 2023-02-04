Malatya’da semt pazarında ’indirimli ürün’ nedeniyle pazarcılar arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya’da semt pazarında ’indirimli ürün’ nedeniyle pazarcılar arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışma ise sürdü.