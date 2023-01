Eskişehir’de yağışsızlık devam ediyor, pazarcılar havaların böyle etmesi halinde önümüzdeki zamanlarda fiyatların artabileceğini belirtti. Bazı vatandaşlar ise çözümün yağmur duası olduğunu söylüyor.

Eskişehir’de yağışsızlık devam ediyor, pazarcılar havaların böyle etmesi halinde önümüzdeki zamanlarda fiyatların artabileceğini belirtti. Bazı vatandaşlar ise çözümün yağmur duası olduğunu söylüyor.

Kış aylarına rağmen havaların yağışsız geçmesi vatandaşlarda ve pazarcılarda kuraklık endişesi oluşturdu. Tarlalarını sulayamayan bazı çiftçilerin yer altı suyunu kullanmak için kuyu buldurduğu kaydedildi. Havaların yağışsız geçmesi halinde çiftçilerin sulama maliyetinin artacağı ve bunun önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıyabileceği ifade edildi. Pazarcılar şu anda meyvelerin bol ve fiyatların uygun olduğunu, ancak ilerleyen zamanlarda bunun tam tersine dönebileceğini söylüyor. Bazı vatandaşlar ise yağışsız geçen havaların çözümünün yağmur duası olduğunu düşünüyor.

“Arkadaşım büyük derin kuyu bulduracak, yer altı suyunu kullanmak için”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Veli Bozkuş, yağışsızlığın bu seneki mahsulleri etkilemeyeceğini ancak önümüzdeki sene de yağışsız geçerse meyvelerin kalitesinin ve veriminin düşeceğini söyledi. Bazı çiftçilerin yağışsızlık sebebiyle tarlalarında kuyu buldurduğunu söyleyen Bozkuş, “Havalar yağışsız geçerse meyveleri de tabii etkileyecek. Bu sene etkilemez ama önümüzdeki sene de kurak geçerse hem meyvelerin kalitesi düşecek hem de verim azalacak. Verim azaldığı zaman ne olacak, fiyatlara yansıyacak. Bu sene ayva 5 liraysa seneye 10 lira olacak, mandalina 15 liraysa seneye 30 lira olacak. Neden, çünkü verim düşecek. Su kalmadı, her şey sulamayla oluyor. Su olmayınca ne olacak, kuraklık. Tarımda her şey sıkıntı. Ekmeği de etkileyecek, buğdayı, arpayı, pancarı ve mısırı dahil her şeyi etkileyecek. Çiftçi 3 sefer sulama yapıyorsa 10 sefer sulama yapacak, hep maliyet binecek üzerine. Böyle bir durumda bugün armudun kilosu 5 liraysa seneye 10 lira olacak. İlaçlar zaten pahalı, mazotta pahalı, bunun üstüne bir de su maliyeti eklenecek. Kimden çıkacak, sizden çıkacak benden çıkmayacak ki. Ben sadece alıcıyım, alacağım ve satacağım. Benim aklıma hiç alternatif çözüm gelmiyor, yağış olması lazım. Benim arkadaşlarım 50 metreden yer altı suyu kullanıyordu, şimdi 100 metreden çıkaracak. Büyük derin kuyu bulduracak, yer altı suyunu kullanmak için. Kar çok önemli bir şey, kar yağmazsa her şeyde sıkıntı olur. Bilhassa ekinleri, buğdayı ve arpayı çok etkileyecek. Mandalina, portakal ve elma gibi kuru kabuklu meyveler yine bir şekilde yetişir ama tahıl çok kötü olur. Tahıl sıkıntılı bir ürün” dedi.

“Şu an her şey bol ama seneye bu bolluğun olacağını zannetmiyorum”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Naruri Özdemir, havaların yağışsız devam etmesi halinde önümüzdeki sene meyve fiyatlarının ikiye katlanabileceğine dikkat çekti. Şu anda meyvelerin bol ve fiyatların uygun olduğuna dikkat çeken Özdemir şunları söyledi:

“Satışlar mevsim itibariyle biraz yavaş gidiyor. Yağışsızlık bu seneki ürünleri etkilemez ama havalar böyle devam ederse seneye yetişecek mahsulleri etkiler çünkü havalar kurak gidiyor. Şu anda barajlar boş, yağış yok, havalar sıcak gidiyor. Şimdi bu sene ürünler üretildi, depolara koyuldu zaten biz şu anda o malları satıyoruz. Ancak seneye üretilecek mallar için biraz sıkıntılı olacağa benziyor. Su olmayınca tabii ki berekette olmaz. Seneye üretim olmazsa bu seneki fiyatları ikiye katlanır diyorum. Şu anda fiyatlar gayet normal, ortalama malın kilosu pazarlarda 10 lira. Her şey bol ama seneye bu bolluğun olacağını zannetmiyorum. Vatandaşlar bu sene bolluktan ne yapacağını şaşırıyor çünkü mevsimler iyi gidiyor, fiyatlar cazip fakat malları beğendiremiyoruz. Marketlerden dert yanıyorlar, gidiyorlar pazarlarda 10-15 liraya satılan malı marketlerden 20-25 liraya alıyorlar. Pazara geldikleri zaman 8 lira, 10 lira, 15 lira gibi fiyatlar olmasına rağmen esnafla müşteri arasında daha verirken büyüğünü verdin, küçüğünü verdin tartışması oluyor.”

“Satıcıya, üreticiye fiyatları sorarsan düşük, alana, tüketiciye sorarsan da yüksek”

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş olan Muammer Giray, yağışsız geçen havaların çözümünün yağmur duası olduğunu söyledi. Bu sene özellikle muzun çok ucuz olduğunu belirten Giray, “Valla havalar kurak, İnşallah yağar. Çiftçiyim ben, biz de arpa buğday yetiştiriyoruz, İnşallah yağış olur. Yine 2020-2021 gibi böyle kurak olmuştu, Türkiye genelinde bir yağmur duası yaptılar ondan sonra her tarafta çok güzel yağış oldu. Aslında şimdi üstüne düşüp bir yağmur duası yapsalar bence olur. Allah’ın haznesinde çok, Allah verir yani. Piyasa normal değil, bir çalkantıda. Satıcıya, üreticiye fiyatları sorarsan düşük. Alana, tüketiciye sorarsan da yüksek. Şimdi şu portakalın fiyatı bence normal ama alamayanlar da var, o başka. Bu sene muz biraz ucuz, sanki muz çok çıkmış gibi” ifadelerini kullandı.