Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı. Olayın, satılan aynı ürün üzerindeki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edilirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, Sincan Osmanlı Mahallesi’nde Sincan Belediyesi sorumluluğundaki semt pazarında meydana geldi. İddialara göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın üzerine S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.