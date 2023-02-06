Eskişehirli pazarcı kadınlar, Kahramanmaraş depreminin ardından kendi aralarında yardım malzemesi toplamaya başlarken, kadınlar arasında yer alan Şanlıurfa’dan iki gün önce Eskişehir’e dönen Gülçin Bayram, komşularının bulunduğu binanın yıkıldığı televizyondan gördüğünü aktararak, "İki gün önce taziye için Şanlıurfa’da idim. Yan binamızın yıkıldığı televizyonda gördüm. Orası için yardım toplamaya başladık" dedi.

Eskişehirli pazarcı kadınlar, Kahramanmaraş depreminin ardından kendi aralarında yardım malzemesi toplamaya başlarken, kadınlar arasında yer alan Şanlıurfa’dan iki gün önce Eskişehir’e dönen Gülçin Bayram, komşularının bulunduğu binanın yıkıldığı televizyondan gördüğünü aktararak, "İki gün önce taziye için Şanlıurfa’da idim. Yan binamızın yıkıldığı televizyonda gördüm. Orası için yardım toplamaya başladık" dedi.

Eskişehirli pazarcı kadınlar, Kahramanmaraş’ın Pazarcık bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası kendi aralarında yardım malzemesi topladı. Yardımsever kadınlar, Yenibağlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında sattıkları malzemeleri toparlayıp yardım olarak afet bölgesine göndermek istediklerini belirttiler. Meydana gelen afetten dolayı diğer esnaflarında yardımcı olmalarını isteyen pazarcı kadınlar, ileriki günlerde daha fazla yardımda bulunacaklarını söyledi.

“Daha önce oturduğum semtte yan bina yerle bir olmuş”

Uzun yıllar Şanlıurfa’da yaşadıktan sonra Eskişehir’e yerleşen ve iki gün önce ziyaret amacıyla memleketinde olduğunu anlatan Gülçin Bayram, deprem haberinden sonra kendisini çok kötü hissettiğini belirtti. Şanlıurfa’da yaşadığı binanın çok yakınında bulunan bir apartmanın çöküş videosunu internette izledikten sonra kendisini daha da kötü hissettiğini belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfalıyım. Yedi yıldır burada ikamet ediyorum. İki gün öncesine kadar da ben memleketteyim taziyemiz vardı. Sabah televizyonda gördüm, bir yandan oğlum dedi. Aradım yakınları falan ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamadıklarım oldu. Çok kötü bir duygu. Allah kimseye yaşatmasın. Bir arkadaşım video atmış. Daha önce oturduğum semtte yan bina yerle bir olmuş. O çok kötü bir duygu yani. Allah kimseye yaşatmasın. Urfa pek deprem olan bir bölge değil. Kar yağışı bile olan bir bölge değil, ama görünce şok oldum. Yarım saat boyunca evde kitlendim. Sonra dışarı çıkmış hava almaya çalıştım. Kendime gelemedim. Halen bile bir tedirginlik var. Sanki birine bir şey oldu da ulaşamayacakmışım gibi. Birer parça ürün falan toplamaya başladık. İnşallah diğer arkadaşlarımız da destek verir. İnşallah herkes katkıda bulunacak Allah’ın izniyle.”

“Deprem bölgesine bir katkıda bulunmak istedik”

Pazarcı Zeynep Nazan Dündar ise Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası afetzedeler için kendi aralarında yardım topladıklarını dile getirerek, “Eskişehir’de bir yardım organizasyonu için esnaflar bir araya geldik ve az da olsa deprem bölgesine bir katkıda bulunmak istedik. Arkadaşlarla beraber elimizden geldiği kadar yorgan, battaniye, mont olmak üzere hiç kullanılmamış polarlar, taytlar ve eşofmanlar topladık. Aynı zamanda yardım malzemeleri içerisinde bayan arkadaşlarımızın bebekler ve çocuklar için ördüğü yün hırkalar, yelekler ve patikler var. İlk etapta bunları göndermek istiyoruz. İnşallah çok daha iyi şartlarda daha iyilerini de göndermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Sonuçta hiç birimizin çok fazla eşyaya ihtiyacı yok şu an”

Sabah tanık olduğu görüntüler sonrasında duygu ve düşüncelerini anlatan Dündar, “Ben İstanbulluyum ve 1999 depremini yaşadığım için olanları gördüğümde çok üzüldüm. Çok büyük ve şiddetli bir depremdi. Biz burada ilk etapta insanlar dışarıda olduğu için kıyafet yardımı yapıyoruz. Kar, kış ve tipi var. Ben de ilk olarak bir an evvel o bölgeye yardım ulaştırma isteği uyandı. Evimdeki eşyaları da toplamaya başladım. Sonuçta hiç birimizin çok fazla eşyaya ihtiyacı yok şu an. Herkes kendince bir şeyler ayırıp gönderebilir. Çünkü deprem bölgesindeki insanların hepsi sokaklarda, zarar görmüş evler var. İçeri girmek zorunda kalıyorlar. Belki bizim verdiğimiz bir tane şeyle bir çocuk ısınırsa, bir çocuğun başına şapka geçerse ben de mutlu olacağım” dedi.