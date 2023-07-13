Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde inşa edilen Merkez Pazaryeri tezgah kura çekimi Noter huzurunda düzenlenen organizasyonla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Esnaf Odaları başkanları ile pazarcı esnafı ve üreticilerinin katılımıyla yapıldı. Kura çekimi öncesi konuşan Özlü, “Türkiye’de güzel olan ne varsa Düzce’de en güzeli olacak” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Mahallesinde inşa edilen Merkez Pazaryerindeki tezgahların sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimine katıldı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde Noter huzurunda düzenlenen kura çekimine Faruk Özlü’nün yanı sıra DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Seyyar Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ile çok sayıda esnaf ve üretici katıldı.

“Güzel olan her şeyin en güzeli Düzce’de olacak”

Başkan Faruk Özlü, pazaryerinin sosyal yaşamdaki öneminden söz ederek proje detayları hakkında da bilgiler verdi. Özlü, “Modern Pazaryeri inşasına karar verdiğimiz süreçte çok inceleme ve istişare yaptık. Gayret gösterdik, inat ettik, bu projeyi yapıp bitirdik. Bu yapı yeri itibariyle güneş enerjisinden faydalanabilecek bir yer oldu. Biliyorsunuz enerji maliyetleri çok arttı. Tüm dünyada artık yenilenebilir enerji kullanılmaya başladı. Bizim pazaryeri kullanım ömrünü doldurmuş bir yer. Ben geceleri tek başıma dolaşıyorum çoğu zaman. Orada antikacı var, esnaf var, berber, tamirci var. Burası pazaryeri. Böyle şey olmaz. Bunların artık yeri düzelecek, düzen ve kural olacak. Pazaryerimiz düzenli, temiz olsun ki müşteri sayımız artsın. Kargaşa olan yerlerde müşteri olmaz. Burada sizler ve müşteriler için her imkan düşünüldü ve sağlandı. Size şunu söylemem gerekiyor; Türkiye’de güzel olan ne varsa Düzce’de en güzeli olması için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kurallara uymak müşteri sayısını artıracaktır”

Pazaryeri çalışma sistemi ve esnaflara düşen sorumluluk konularına değinen Başkan Özlü, mevcut pazaryerindeki yoğunluğun yeni projede yaşanmayacağını belirterek “Bu işe başlarken bize gelen öneri mevcut pazaryerini yıkıp onun yerine yapalım oldu. Ancak yaz var kış var hem sizleri mağdur etmemek için hem Olimpiyat tarafına daha fazla yaklaşmayalım trafik sorunu olmasın biraz daha ilerde olsun dedik. Birinci etabı bitti. Kurayı bakın noter huzurunda yapıyoruz. Sanmayın ki biz bu işi ayarlama olarak yapıyoruz. Hiçbir esnafımız şunu diyemez; benim belediyede şu işim var yardımcı olun, Düzcespor’a para vereyim diyemez. Gönlünüzle hareket edin. Belediyede de kurallar neyse hepimiz onlara uyacağız. Bunun ikinci etabını da en kısa sürede yapacağız. Benim sizlerden ricam kurallara uymanızdır. Kurallara uymak düzeni sağlar, temizliğin devamlılığını sağlar, böylece müşteri artar, vatandaş memnun olur. Bu yeni eserimiz Düzce’mize esnafımıza, vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kayıkçı ve Yangaz’dan Başkan Özlü’ye teşekkür

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ile Seyyar Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ise yapılan çalışmalardan ve pazarcı esnafına sahip çıkan projeler geliştirmesinden dolayı Başkan Faruk Özlü’ye teşekkür etti.

Konuşların ardından Belediye Başkanı Faruk Özlü, daha sonra noter huzurunda yapılan kura çekiminde ilk kurayı çekerek hayırlı olması temennilerini yineledi.

Kura çekilişi, üretici pazarının yerlerinin belirlenmesini sağlayacak olan çekiliş ile devam edecek.