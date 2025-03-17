İzmir’in Karabağlar ilçesinde belediye tarafından esnafa uygulanan katı atık vergisine isyan eden pazarcılar, belediye binası önüne giderek sebze ve meyveleri yere döktü. Tezgah başına yıllık 250 bin lirayı bulduğu öne sürülen katı atık vergisi talebine karşı çıkan esnaflar, Belediye Başkanı Helil Kınay’a tepki gösterdi.

Karabağlar Belediyesi önünde toplanan pazarcı esnafı, ilçedeki pazar yerleri için tezgah başına yıllık 250 bin lirayı aşan katı atık vergisi talebine karşı belediye binası önünde eylem yaptı. Katı atık vergisinin yasal olmadığını, sadece Karabağlar’da uygulamaya sokulmaya çalışıldığını söyleyen esnaf, belediye binası önüne sebze ve meyveleri döktü. Günlerdir belediye başkanı ile görüşme taleplerinin de yerine gelmediğini söyleyen pazarcılar, bu talep geri alınmazsa eylemlerini sürdüreceğini dile getirdiler.

"Gerekirse pazarları açmayacağız"

Katı atık bedeline tepki gösteren pazarcı esnaflarından Murat Acar, bu karar geri alınmazsa pazar yerlerini açmayacaklarını söyledi. Acar, "Yıllardan beri vergilerimizi ödüyoruz. Karabağlar Belediyesi pazarlarında işgaliyemizi her şeyimizi ödüyoruz. Ama bu sene bize Karabağlar Belediyesi katı atık vergisi yükledi. Burada zaten biz esnaf olarak zor günlerden geçiyoruz. Zar zor geçinebiliyoruz. Ama belediyeler sırtımıza bu katı atık bedelini yükledi. Biz de burada en doğal hakkımız olan talebimizi dile getiriyoruz. Türkiye’nin hiç bir yerinde bu yok. Başkanla 1 aydır görüşme talebimiz vardı, görüşemedik. Esnaf olarak mağduruz. Olmadı haftaya binlerce esnaf buraya gelip daha kalabalık tepki göstereceğiz. Birçoğumuzun aracına haciz konuldu bu katı atık bedelinden dolayı. Trafik polisi durduruyor, aracımızda haciz olduğu çıkıyor. 20-30 liraya sattığımız bu sebze meyveleri de belediye önüne dökmeye karar verdik. Gerekirse 1 hafta 10 gün pazar da açmayacağız" dedi.