Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Mahallesinde yapılan Merkez Pazaryerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Pazaryerimiz tamamlandı. İnşallah Kurban Bayramından sonra pazaryeri esnafımızı noter huzurunda kura çekerek yerlerini belirleyip buraya yerleştireceğiz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi noktasında hayata geçirilen projelerin başlangıcından itibaren tüm süreçlerini yakından takip ediyor.

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan 7 bin metrekarelik alan üzerinde 5 bloktan oluşacak şekilde düzenlenen merkez pazaryerinin kısa süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Başkan Özlü, her ayrıntısını yakından takip ettiği pazaryeri projesindeki çalışmalara dair yaptığı değerlendirme de, “Burası Düzce’nin merkez pazaryeri. Biliyorsunuz Düzce’nin eski merkez pazaryeri çok eskiden yapılmış ve şu anda da mevcut dükkanlarımızın sağlıklı şartlarda olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple buraya modern bir pazaryeri inşa ettik. Pazaryerimiz tamamlandı. İnşallah Kurban Bayramından sonra pazaryeri esnafımızı noter huzurunda kura çekerek yerlerini belirleyip buraya yerleştireceğiz” dedi.

Başkan Özlü açıklamasının sonunda, “Kendine özgü tasarımı ve çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üretecek olan proje aynı zamanda otoparkı ve geniş hacimli işyerleri ile yaklaşık 280 esnafın hizmet vereceği şekilde hazırlanıyor. Düzce’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.