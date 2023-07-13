Antalya’da pazar yerinde yapılan denetimde, satışa sunulmuş halde 17 adet sultan papağanı ve 7 adet Pakistan papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu.

Doğa Koruma Milli Park Antalya Şube Müdürlüğü Antalya şefliği ekiplerince Kepez ilçesi Varsak pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimde, satışa sunulmuş halde 17 adet sultan papağanı ve 7 adet Pakistan papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu. 5 ayrı kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığı öğrenildi.