Antalya’da pazar yerinde yapılan denetimde, satışa sunulmuş halde 17 adet sultan papağanı ve 7 adet Pakistan papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına girişler 3 ay yasaklandı Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına girişler 3 ay yasaklandı

Doğa Koruma Milli Park Antalya Şube Müdürlüğü Antalya şefliği ekiplerince Kepez ilçesi Varsak pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimde, satışa sunulmuş halde 17 adet sultan papağanı ve 7 adet Pakistan papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu. 5 ayrı kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığı öğrenildi.