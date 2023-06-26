Kurban Bayramı öncesinde kurulan semt pazarında meyve ve sebze alışverişini yapan vatandaşlar bayramı beklemeye başladı.

Eskişehir’de vatandaşlar Kurban Bayramı’na günler kala hazırlıklarına devam ederken, pazar tezgâhlarına giderek bayram öncesi son alışverişlerini yaptı. Yenikent Mahallesi’nde kurulan sokak pazarındaki ürünlerin fiyatlarını inceleyen vatandaşların domates, biber, karpuz, kavun ve yeşillik ürünlerine rağbet gösterdiği görüldü. Tezgâhlarda domatesin kilosunun 15 lira, yeşil sivri biberin kilosunun 20 lira ve bezelyenin kilosunun 12,5 liradan satılırken, vatandaşlar ihtiyacı kadar meyve ve sebze alarak poşetlerini doldurdu. Pazar alışverişi yapanlar kurban bayramının güzel geçmesini temenni ederek, ziyaret planlarını anlattı.

“Her zamanki gibi bayramdan önce pazara geldim”

Aydan Erdoğan isimli bir vatandaş, bayram alışverişini tamamladığını ifade ederek, “Her zamanki gibi bayramdan önce pazara geldim. Pazar alışverişimi yaptım. Son kez bir dolaşıyorum. Şeftali, kiraz aldım. Her şeyimi aldım. Pazarda indirimli ürünlerden aldım. Bayramda memlekette köye gideceğim. Orada eğleniyoruz. Eskişehir’de pek kalmıyorum. Bilecikliyim, bayramı orada geçireceğim” dedi.

Bayram için son hazırlıklarını yaptıklarını belirten Mehmet Özdemir isimli vatandaş da, “Uzaktaki yakındaki herkes sevdiklerine kavuşsun. Kazasız belasız bir bayram olsun istiyoruz. Domates, biber, karpuz, kavun alacağım. Bayramın ilk günü bayram namazına gideceğiz. Sonra kurbanımızı kesmeye gideceğiz. Eşin, dostun ziyaretini bekleyeceğiz. Bizden küçüklerle, çocuklarla bayramlaşacağız. İnşallah eş, dostla kurban etini yiyeceğiz” diye konuştu.

Pazarda domates, biber gibi sebzeler satan esnaf Şahin Aşkın ise, vatandaşların uygun fiyatlı ürünlerden satın aldığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Vatandaşlar bütçesi olduğunca ihtiyaçlarını alıyor. Domatesi, yeşilliği elinden geldiği kadar almaya çalışıyor. Bayram nedeniyle biber, domates, kavun, karpuz ve yeşillik ürünleri alınıyor. Bütçesine göre alıyorlar. Fiyatlar bazılarına pahalı bazılarına uygun geliyor. Bazı vatandaşlar alabildiği kadar alıyorlar. Bayram tatilini evde geçirmeyi düşünüyoruz.”