Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla ve çevresinin Pazar günü saat 10.00-18.00 arası gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla ve çevresinin Pazar günü saat 10.00-18.00 arası gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

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Uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli(21-50 kg/m2) olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaydetmesi beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”