Kadın kuaförlerinin yılbaşından sonra pazar günleri kapalı olması kararına karşı Maltepeli kuaförler bir araya geldi. Kuaförler, yılbaşından sonra da günümüzde olduğu gibi işletmelerinin salı günleri kapalı olması gerektiğini belirtti.

Kadın kuaförlerinin yılbaşından sonra pazar günleri kapalı olması kararına karşı Maltepeli kuaförler bir araya geldi. Kuaförler, yılbaşından sonra da günümüzde olduğu gibi işletmelerinin salı günleri kapalı olması gerektiğini belirtti.

2022 yılı boyunca salı günleri kapalı olan kadın kuaförlerinin yeni yılda pazar günü kapalı olması kararı sonrası Maltepe’de kuaför işleten işletme sahipleri Maltepe Beşçeşmeler Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Kadın kuaförleri, verilen kararın hem işletme sahiplerine hem de müşterilere uygun olmadığını dile getirdi.

“Bayan kuaförlerinin pazar günleri kapalı olması birçok sorunu beraberinde getirecektir”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuaför Ferdi Değirmenci, “Bugün burada toplanma nedenimiz, kuaför salonlarının pazar günü kapatılacak olmasıdır. Pazar günleri bayan kuaförlerinin kapalı olacak olması birçok sorunu beraberinde getirecektir. Pazar günü kapalı olacak işletmelerimizin hafta içi kapatılmış olmasını talep etmekteyiz. Bizler bunu sadece mesleki ve ekonomik sebeplerden değil aynı zamanda müşterilerimizin sosyal durumlarını da göz önünde bulundurarak istemekteyiz. Hizmet üreten kuaför salonları olarak pazar günü değil daha önce alınan kararda olduğu gibi salı günleri kapalı olması gerektiğini talep etmekteyiz. Müşterilerimizden aldığımız imzalarla birlikte valiliğimize sunmak istiyoruz” dedi.