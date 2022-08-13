Samsun’da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Tezgahlarda karpuz 1,5, salatalık 3-5 ve domates ise 5-7 TL arasında satılıyor.

Samsun’da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Tezgahlarda karpuz 1,5, salatalık 3-5 ve domates ise 5-7 TL arasında satılıyor.

Yaz sebze ve meyvelerindeki bolluk tezgahlara indirim olarak yansıyor. Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Tokat ve Amasya illerinden Samsun’a getirilen ürünler, tezgahları süslüyor. Özellikle yazın yaşanan bolluğa bağlı olarak düşen fiyatlar, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Evlerinin ihtiyacını karşılamak için semt pazarlarına giden vatandaşlar, fiyatları olumlu karşıladı.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde cumartesi günleri kurulan semt pazarında şeftali 5-10 TL, kavun 7-10 TL, üzüm 8 TL, karpuz 1,5-2 TL, salatalık 3-7 TL, soğan 7 TL, fasulye 8-15 TL, biber 10 TL, biber-patlıcan 5 TL, domates 5-7 TL, patates 6-10 TL arasında satıldı.