Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazar alanındaki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazar alanındaki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Vedat Kazıcı, Melih Tüfekçi ve ilgili birim müdürleri ile pazar alanını ziyaret eden Başkan V. Subaşı, esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler temennisini iletti. Vatandaş ve esnafın yeni yılını kutlayan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onları dinledik. Tüm dünyada barış, esenlik ve mutluluğun olacağı yeni bir yıl temennisini ilettik. Vatandaşlarımız istek ve görüşleri doğrultusunda güzel çalışmaları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Pazar esnafının istek ve görüşlerini de alan Başkan V. Subaşı, yapılması gereken konulara ilişkin notlar aldı, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.