Niğde’de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 231 adet sikke ele geçirdi.
Bakan Koca: "31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM’ye gönderiyoruz"
Niğde’de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 231 adet sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 231 adet sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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