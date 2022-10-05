“Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması”nda, Sektörel Yazılım ve Hizmet kategorilerinde ilk 10'da yer alan Payten, 7 alt kategoride de listede yer alarak sektördeki konumunu daha da üste taşıdı.

Türkiye'de online ödeme sistemleri ekosisteminin kurucularından Payten Türkiye, “Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması”nda, sektördeki konumunu daha da üste taşıdı. Ülkemizdeki bilişim pazarının eğilimleri ve beklentileri ile ilgili bilgilerin de yer aldığı araştırmaya göre, Payten 2021 yılında Uluslararası Merkezli Üretici Hizmet kategorisinde 8. sırada, Uluslararası Merkezli Üretici Sektörel Yazılım kategorisinde ise 10. sırada yer aldı. Tüm firmalar Sektörel Yazılım/Finans ve Bankacılık kategorisinde ise 24. sırada yer alan ödeme sistemleri şirketi genel sıralamada 6 basamak birden ilerleyerek 129'uncu sıraya yükseldi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, “23 yıllık yerel tecrübemiz ve Asseco Grup global desteği ile farklı platformlar ve sektörler için bütünsel bir yaklaşım ile kartlı ve kartsız işlemleri destekleyen kapsamlı ödeme sektörü çözümleri sunuyoruz. Bu çözümlerimizi sunarken DNA'mızdaki dayanışma alışkanlığımızdan güç alıyor, bu yaklaşımımızla emek verdiğimiz özel projelerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada kazandığımız ödüllerle taçlandırıyoruz. Sektörün en köklü araştırması olan Bilişim 500'de de hem kendi alanımızda ilk 10'da hem de 7 kategoride sıralamada yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Payten olarak müşterilerimize en yeni teknolojileri hızlı ve güvenli bir şekilde sunmaya, Ar-Ge gücümüz ve güçlü iş birliklerimiz ile tüketicilere maksimum fayda sağlayacak yeni çözümler sunarak ekosistemi geliştirmeye ve başarılarımızı yeni ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz.” dedi.



Payten'in listede yer aldığı alt kategoriler ve sıralamaları ise şu şekilde:

-“Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi – Hizmet” kategorisinde 8'inci,

- “Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi - Yazılım - Sektörel Yazılım” kategorisinde 10'uncu,

-“Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi - Hizmet - Kurulum Bakım Destek Hizmeti” kategorisinde 15'inci,

-“Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi” kategorisinde 22'inci,

-“Sektörel Yazılım - Finans ve Bankacılık” kategorisinde 24'üncü,

-“Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi – Yazılım” kategorisinde 34'üncü,

İstanbul Şirketleri kategorisinde ise 97'inci.