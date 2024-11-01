SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), her hafta farklı mahallede konuşlandırılarak, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in öncülüğünde PAYMER, ihtiyaç sahipleri vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Merkez, Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan mağazasının yanı sıra her hafta farklı mahallede konuşlandırılan gezici mağazasıyla Atakum’un dört bir tarafında hizmet sunuyor. Başkan Türkel’in daha fazla aileyeye destek olmak amacıyla başlattığı çalışmalarla kentin birçok noktasında, giysi kumbaralarının sayısı artırılmıştı. Hayırsever vatandaşların bağışladığı giyim, ev eşyası, elektronik alet, oyuncak gibi geniş yelpazede birçok malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran PAYMER, gezici mağazasını bu kez Akalan Mahallesi’nde kullanıma açtı. Vatandaşlar, mağazada günlük giysilerin yanı sıra nişan, gelinlik, damatlık gibi özel günlerini süsleyecek kıyafetlere de büyük ilgi gösterdiler.

Mahalle sakinleri, her yaş grubuna ve bedene uygun giysi, kırtasiyelik ürün ve ev eşyasının yer aldığı stantlardan ihtiyaçları olanları temin ettiler.