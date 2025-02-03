Samsun’un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), gezici mağazasıyla hayırsever vatandaşların dayanışmasını kentin dört bir yanına taşıyor. Mağaza, geniş konsepti ile bu kez Özören Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı.

Belediyenin Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Merkez, hayırsever vatandaşların bağışladığı giyim, ev eşyası, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gezici mağaza aracıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Veren elin alan eli görmediği anlamlı dayanışmayı Atakum’un dört bir tarafına taşıyan gezici mağaza, Özören Mahallesi’ndeydi. Mahalle sakinleri stantlarında yer alan mevsimlik giysiden abiyeye ve ayakkabıya kadar geniş yelpazede giyim eşyasından ihtiyaçlarını karşıladılar. Her yaş grubundan ziyaretçisini ağırlayan mağaza, giyim eşyasının yanı sıra farklı kalemlerden ürünleriyle de yoğun ilgi gördü.

"Her şey var"

Vatandaşlar ekonomik şartların ağırlaştığı dönemde uygulamanın ilaç gibi geldiği belirterek Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür ettiler. Özören Mahallesi sakinleri, "Mağazayı ziyaret ettik, aile boyu ihtiyaçlarımızı karşıladık. Gerçekten de mağazada her şey var. Atakum Belediyesi Başkanı Serhat Türkel’den Allah razı olsun. Hizmetten çok memnunuz" diye konuştular.