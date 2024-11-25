Paycell, TR Karekod ile dijital ödeme imkanı sunuyor. Platform kullanıcılarının, fiziksel kart taşımaya gerek duymadan, cep telefonları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabildiği açıklandı.

Dijital ödeme platformu Paycell’in sunduğu TR Karekod ile ödeme özelliği, kullanıcılarına cüzdan ve kart taşımadan ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Turkcell kullanıcıları ise ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtılabilme olanağından faydalanıyor. Ödemelerini gerek Paycell Kart ile gerçekleştiren gerekse de Turkcell faturalarına yansıtan kullanıcılar, yüzde 20 nakit iade alabiliyor. Operatörün sunduğu dijital ödeme platformu Paycell, bu yenilikçi özellik ile kullanıcılarına hem pratik hem de güvenli bir ödeme deneyimi sunuyor.

’’Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna inovatif çözümlerimizle katkı sağlıyoruz’’

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Platform olarak, yaşamı kolaylaştıran uygulamalar ve hizmetlerle kullanıcılarımızın yanında olmayı ve ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna inovatif çözümlerimizle katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu hedefimiz kapsamında, kullanıcılarımıza sunduğumuz Paycell TR Karekod ile ödeme özelliği, cüzdan veya kart taşımadan hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlıyor, hayatı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, Turkcell kullanıcılarına yönelik, ‘Turkcell Faturana Yansıt’ seçeneği ile finansal esneklik ve alternatif ödeme çözümleri de sunuyoruz. Ülkemiz dijital geleceğe emin adımlarla ilerlerken, platform olarak hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, Paycell’in TR Karekod ile Faturana Yansıt özelliği, özellikle kredi kartı kullanmayan veya banka müşterisi olmayan kullanıcılara dijital ödeme imkânı tanıyor. Karekodla ödeme özelliğiyle fiziksel kart veya nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, restoran, kafe, market gibi alışveriş noktalarında cep telefonları üzerinden karekodu tarayarak anında ödeme yapabiliyor. Bu özellikten faydalanan Turkcell kullanıcıları ise ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtma imkânı elde ediyor.