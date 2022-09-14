Hatay’ın Payas ilçesinde 35. Ahilik Haftası kutlama töreni tarihi külliyede yapıldı.

Hatay’ın Payas ilçesinde 35. Ahilik Haftası kutlama töreni tarihi külliyede yapıldı.

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde yapılan kutlama törenine Payas Kaymakamı Abdülkadir Duran, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan, İskenderun Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, kurum amirleri, oda ve kooperatif başkanları ile esnafların katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, “Bizleri ağırlayan yardımlarını esirgemeyen Payas Kaymakamı Abdül Kadir Duran’a ve Payas belediye başkanı Bekir Altan kardeşimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Teksöz ve beraberindeki heyeti daha sonra Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde hizmet veren kadın esnaflara karanfil vererek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Törende, Hatay’ın ahisi Hıdır Altınışık, kalfa Zehra Nas ve çırak Mehmet Yılmaz’a, ahilik kaftanı ile hediye takdim edildi.