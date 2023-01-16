Listede yönetim kurulu üyesi olarak Recep Günay, Nihat Özkul, Murat Kaygusuz, Eşref Karacan, Mehmet Erdem yer aldı.

Kurul, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi salonunda de gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunarak kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi.Tek liste halinde gidilen seçimde Ali Oğuz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Hatay’ın Payas ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi,tekrar başkanlığa seçilen Ali Oğuz güven tazeledi.

Milleyha Sulak Alanı 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Milleyha Sulak Alanı 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

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