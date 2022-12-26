13 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile TrabzonAraklı Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakam Karaca 2012 yılında 96. Dönem Kaymakamlık kursundan “Üstün Başarılı” mezun olduktan sonra sırasıyla Çankırı Atkaracalar Kaymakamı, Yozgat Yenifakılı Kaymakamı, Tunceli Ovacık Kaymakamı, Erzincan Tercan Kaymakamı olarak görev yaptı.

Bir süre önce Abdul Kadir Duran’ın eş durumundan Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı’na atanmasının ardından boşalan Payas Kaymakamlığına Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca atandı.

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