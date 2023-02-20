Hatay’ın Payas ilçesinde depremzedeler için ilçe stadyumuna çadır kent kuruluyor.

Hatay’ın Payas ilçesinde depremzedeler için ilçe stadyumuna çadır kent kuruluyor.

Karacami Mahallesi’ndeki ilçe stadyumu içerisine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin barınmaları için bölgeye gönderilen çadırların kurulumunu yaparak afetzedelere destek oluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların barınmaları için getirilen çadırlar, jandarma ekipleri tarafından kurulmaya başlandı.