Pay senedi piyasasında işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 31 Ocak itibariyle 3 milyon 998 bin 326 oldu. Pay senedi yatırımcısı son bir ayda 203 bin 917 kişi artış gösterdi.

Pay senedi piyasasında işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 31 Ocak itibariyle 3 milyon 998 bin 326 oldu. Pay senedi yatırımcısı son bir ayda 203 bin 917 kişi artış gösterdi.

Borsada yatırımcı ilgisi artıyor. Pay senedi piyasasında işlem yapan kişi sayısında son bir ayda yaşanan artış dikkat çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 31 Ocak verilerine göre, pay senedi piyasasında işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 31 Ocak itibariyle 3 milyon 998 bin 326 oldu. Pay senedi yatırımcısı son bir ayda 203 bin 917 kişi artış gösterdi. 31 Aralık 2022 tarihinde 3 milyon 794 bin 409 kişi pay senedi yatırımcısı olarak işlem yapıyordu.

Pay senedi yatırımcısı son bir ayda 203 bin 917 kişi arttı. 31 Aralık 2022 ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında pay senedi yatırımcısı yüzde 5,37 artış gösterdi. Pay senedi yatırımlarında yabancı payı oranı ise yüzde 29,47 oldu.

31 Ocak itibariyle Borsa İstanbul’da 494 şirket işlem görüyor.