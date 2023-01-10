Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil yönetiminde ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil yönetiminde ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleştirildi.

TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, 6-10 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ocak ayı ziyaretinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında VAR geri bildirimleri sağlandı. Bununla beraber Pawel Gil tarafından, UEFA’nın güncel VAR konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.

Ocak ayında ilk defa başlayan ve her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan TFF VAR Eğitim Danışmanı ziyaretleri; VAR kadrosunun, güncel UEFA çizgisi farkındalığı ve bilgisi standartlarında olmasını hedeflemektedir.