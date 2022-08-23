Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanarak Denizli’ye ilk kez gelen öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Uygulama ile Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, şehir dışından gelen öğrenci ve ailelerini terminalden kayıt yaptıracakları PAÜ’ye ücretsiz olarak götürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanarak Denizli’ye ilk kez gelen öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Uygulama ile Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, şehir dışından gelen öğrenci ve ailelerini terminalden kayıt yaptıracakları PAÜ’ye ücretsiz olarak götürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) kazanarak Denizli’ye gelen öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Şehir dışından PAÜ’ye kayıt yaptırmak üzere Denizli’ye gelen öğrenci ve ailelerinin adres bulmakta zorluk yaşamamaları ve işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlamaları için 2 adet belediye otobüsü tahsis edildi. Bir hafta sürecek uygulama ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevlendirilen 2 belediye otobüsü, şehre ilk kez gelen üniversiteli gençleri kayıt olacakları PAÜ’ye ücretsiz ulaştıracak.