Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Denizli Üniversite Tanıtım Günlerine katılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), lise son sınıf öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Denizli Üniversite Tanıtım Günlerine katılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), lise son sınıf öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik farklı şehirlerden gelen 12 üniversite tanıtımı için Denizli’de buluştu. Üniversiteler kendi stantlarında öğrencileri bilgilendirmeye yönelik tanıtımlar gerçekleştirdi. Tanıtım stantlarında üniversiteleri temsilen gelen görevliler, lise son sınıf öğrencilerini bilgilendirip öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

PAÜ standı yoğun ilgi gördü

Denizli’nin farklı liselerinden gelen öğrenciler PAÜ standına yoğun ilgi göstererek, PAÜ hakkında bölümlerin taban ve tavan puanları, eğitim-öğretim, kampüs imkanları, mesleklerin iş imkanları ve sosyal imkanlar gibi konularda çeşitli bilgiler aldılar. PAÜ standında görevliler ayrıca tanıtım broşürlerinde yer alan kare kodlar ile interaktif olarak PAÜ’nün imkanlarını anlattılar. Etkinlikte ayrıca, çeşitli üniversitelerden gelen konuklar “Doğru Üniversite Nasıl Seçilir?”, “Reklam Tasarımı ve İletişimi”, “Geleceğini Keşfet”, “Geleceğin Meslekleri ile Lider Olmak”, “Tıp Fakültesi Öğrencisi Olmak”, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” başlıklı konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Onur Altınova (Tıp Fakültesi) ve Hilal Güneş (PDR Bölümü-Eğitim Fakültesi) de kendi bölümleri ve kampüs hakkında bilgi verdikten sonra izleyicilerin sorularını yanıtladılar.