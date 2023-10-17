Pamukkale Üniversitesi, Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Sosyal Politika Ödülü 2023’te Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Övgüye Değer Doktora Tezi ödülünü aldı.

2012 yılından itibaren Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Sosyal Politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü 2023 değerlendirme sonuçları belli oldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doktora Öğrencisi Dr. Mehmet Öçal, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz danışmanlığımda hazırladığı “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları ve Öğrencilerin Yaşam Koşullarına Etkisi” başlıklı doktora tezi ile Mülkiyeliler Birliği tarafından verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Övgüye Değer Doktora Tezi ödülünü aldı.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, yaptığı açıklamada; 2023 Yılında alınan yeni ödülün, bölümün ulusal yarışmalarda alınan sekizinci tez ödülü olduğunu, bölüm öğretim üyelerinin diğer aldığı ödüllerle birlikte belirtilen sayının on beşe ulaştığını ifade etti. Karadeniz, bölümde yapılan akademik çalışmaların sosyal politika alanında politika yapıcılara yol gösteren önemli tespit ve öneriler içerdiğini, çalışmalarda sunulan bazı önerilerin Denizli’de ve Türkiye’de hayata geçtiğini görmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Karadeniz, üniversitelerin bilimsel araştırma, eğitim ve topluma katkı yapma olmak üzere üç temel fonksiyonunun olduğunu, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm akademik personelinin yaptıkları çalışmalar ile bu üç fonksiyonu da en iyi biçimde yerine getirdiğini, alınan ödüllerin meslektaşlarının özverili çalışmasının da bir göstergesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karadeniz meslektaşlarına ve öğrencilerine özverili çalışmaları için teşekkür etti ve alınan ödülleri Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiklerini söyledi.