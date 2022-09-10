Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknokent’in yürütücülüğünü üstlendiği “Eşit yarınlar için değişim” sosyal etki projesi, Amerika’dan altın madalya ile ödüllendirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknokent’in yürütücülüğünü üstlendiği “Eşit yarınlar için değişim” sosyal etki projesi, Amerika’dan altın madalya ile ödüllendirildi.

PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) Müdürü Doç. Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen danışmanlığında geliştirilen, fabrikadaki çalışanların oluşturucu düşünme ve konuşma eğitimi aldıktan sonra geliştirdikleri düşünceleri kitlelerle paylaştıkları “Eşit Yarınlar İçin Değişim" sosyal etki projesi, Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ’İşte Eşit Kadın Sertifikasını’ aldı. Proje dünyanın en iyi işverenlerinin ve insan kaynakları uygulamalarının ödüllendirildiği 19. Uluslararası The Stevie Awards Uluslararası İş Ödüllerinde (IBA) “Yılın Düşünce Liderliği Kampanyası” kategorisinde altın madalya kazandı. Kazananlar, dünya çapında üç yüzden fazla profesyonelin ortalama puanlarına göre iki aydan fazla süren değerlendirme sonucunda belirlendi. Ödül 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Londra Park Lane’de düzenlenecek galada takdim edilecek.

Doç. Dr. Tanrıöğen, projenin jüri üyelerini etkileme nedenleri, gördüğü ilgi ve başarıları için şunları söyledi:

“Tekstil firması iş birliği ile bu projeyi başlatarak bir ilke imza attık. Geliştirdikleri düşünceleri çalışanlarına, Üniversite yerleşkesinde yer alan Devlet Tiyatroları Sahnesi’ndeki bin kişilik salonda sunma imkânı yakalamıştır. Bölgede, Pamukkale Teknokent üzerinden, üniversite-sanayi iş birliği gerçekleştirerek çalışanlarını düşünce liderine dönüştürmek amacıyla oluşturucu düşünme, konuşma eğitimleri düzenleyip sahneye çıkmaları için organizasyon yapan ve basında yer almasını sağlayan emsal gösterilebilecek başka bir tekstil ya da farklı alanlarda hizmet veren fabrika, proje bulunmamaktadır. Pamukkale TEKNOKENT, sanayi bölgesi ve ilgili diğer tüm kuruluşlar için bölgede işletmenin attığı adım ilk, tek ve örnek oluşturucu niteliktedir. Proje aynı zamanda işletmenin geçmiş çalışmaları ile karşılaştırıldığında da benzersizdir. Geçmişte çalışanlar aldıkları bir eğitimden sonra kendi geliştirdikleri fikirleri başkalarına ilham vermek için sunma imkânı yakalamamıştır.”

Projenin değeri ve çalışanlar üzerindeki etkisine değinen Dr. Tanrıöğen, “Haksızlık ve adaletsizliklerden kendilerini kurtarması için bir kahraman bekleyen 3’üncü dünya ülkeleri ve geleneksel toplumlar için Türkiye’de Denizli OSB’de dört yüz çalışanı olan bir işletmede aslında kahramanın kendileri olduğunu, değişimin yerelden başlayacağını, üstünden astına, en kıdemlisinden en deneyimsizine düşüncenin önündeki perdeyi kaldırmaya ve kendilerini düşünce liderlerine dönüştürmeye fırsat verdiği için bu proje son derece değerli görülmüştür. İşletmedeki çalışanlar, gelecek yıllarda oluşturucu düşünme ve konuşma eğitimlerine katılmak, sahneye çıkmak için şimdiden motivasyon kaynağına dönüşmüş olup beklemeksizin düşünce geliştirmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Liderler etkileyen, takip edilen ve motive eden kişilerdir. Sahnede iş arkadaşlarını izleyen çalışanların onların yaptıklarının aynısını yapmak istiyor olmaları sahne alanların etkileyen, takip edilen ve motive eden olduklarını gösteren önemli bir kanıttır” dedi.

Konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise şunları kaydetti:

“Üreten Üniversitemiz Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent, göreve geldiğim ilk zamandan bu yana, üniversite-sanayi iş birliği düsturumuz ile üretmeye hızla devam etmektedir. Pamukkale Teknokent ile üniversitemizin öğretim üyesi Z. Meral Tanrıöğen hocamızın danışmanlığında Denizli’mizin tekstil devlerinden biri olan firma ile yürütülen iş birliğimizin bu altın madalya ile takdir edilmesi, bizleri son derece gururlandırmış olup mutlu etmiştir. Başta İlimiz, Üniversitemiz ve tüm ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen firma yöneticileri ve yetkililerine, Teknokent yönetimimize ve yönetimine, proje yürütücüsü Hocamıza ve tüm proje ekibine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını umuyorum.”